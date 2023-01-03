Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
6 0 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2023, 21:45 | Обновлено 03 января 2023, 21:46
401
0

Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 января в 21:45 поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги

03 января 2023, 21:45 | Обновлено 03 января 2023, 21:46
401
0
Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 января в 21:45 в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Ньюкасл».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко выйдет в основном составе канониров.

Арсенал – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

По теме:
Миколенко или Де Дзерби? Стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ
Зинченко выйдет в стартовом составе Арсенала на матч с Ньюкаслом
Двойной удар. Арсенал хочет подписать Мудрика и Фелиша
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Арсенал - Ньюкасл Ньюкасл Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Футбол | 03 января 2023, 01:50 37
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек
Мудрик уже в Англии? Фанаты вычислили, где остановился украинский хавбек

Лондонский клуб сделал второе официальное предложение донецкому клубу

Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Футбол | 03 января 2023, 11:06 11
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср
Последняя остановка Криштиану. Что являет собой саудовский Аль-Наср

Рассказываем о клубе, в который решил перебраться звездный португалец Роналду…

Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Футбол | 03.01.2023, 19:28
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Криштиану РОНАЛДУ – о переходе в Аль-Наср: «Я тут и ради женщин»
Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем
Футбол | 03.01.2023, 16:11
Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем
Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Хоккей | 03.01.2023, 05:40
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Без сенсаций. Определены полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею U-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
01.01.2023, 23:01 22
Война
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
01.01.2023, 21:39 1
Футбол
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
02.01.2023, 11:50 12
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.01.2023, 07:00
Биатлон
Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
Названа сумма второго предложения Арсенала по Мудрику
02.01.2023, 22:46 2
Футбол
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
01.01.2023, 21:15
Футбол
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
02.01.2023, 06:30 8
Другие виды
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
Хргович назвал причину поражения Джошуа в реванше с Усиком
02.01.2023, 23:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности