Англия03 января 2023, 21:45 | Обновлено 03 января 2023, 21:46
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Арсенал – Ньюкасл. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 января в 21:45 поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги
03 января 2023, 21:45 | Обновлено 03 января 2023, 21:46
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3 января в 21:45 в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги играют «Арсенал» и «Ньюкасл».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко выйдет в основном составе канониров.
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Арсенал – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
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