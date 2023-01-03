ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером

37-летний украинский футболист Евгений Селезнев поделился фото в сториз в своем Instagram.

На фотографии игрок одет в свитер с надписью «putin idi na**й», который он приобрел у одного из украинских брендов одежды.

Отметим, что сейчас Селезнев является игроком украинского клуба «Минай». Однако ранее сообщалось, что игрок уже не тренируется с командой, а главный тренер команды отказался говорить о будущем футболиста.