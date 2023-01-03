Другие новости03 января 2023, 21:09 | Обновлено 03 января 2023, 21:11
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ФОТО. путин, иди на**й. Селезнев похвастался новым свитером
Украинский футболист опубликовал фото в своем Instagram
03 января 2023, 21:09 | Обновлено 03 января 2023, 21:11
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37-летний украинский футболист Евгений Селезнев поделился фото в сториз в своем Instagram.
На фотографии игрок одет в свитер с надписью «putin idi na**й», который он приобрел у одного из украинских брендов одежды.
Отметим, что сейчас Селезнев является игроком украинского клуба «Минай». Однако ранее сообщалось, что игрок уже не тренируется с командой, а главный тренер команды отказался говорить о будущем футболиста.
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