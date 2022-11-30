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Чемпионат Украины
30 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:03
366
0

Шаран отказался говорить о будущем Селезнева в Минае

Главный тренер закарпатского клуба – о кадровой ситуации

30 ноября 2022, 17:53 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:03
366
0
Шаран отказался говорить о будущем Селезнева в Минае
ФК Минай. Владимир Шаран

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал, кто нужен команде зимой.

– Опытные футболисты нам нужны, в каждую линию. У нас сейчас из опытных только вратарь Бандура, защитник Немчанинов и нападающий Коломоец. Да и то, к большому сожалению, он получил травму и не смог доиграть свой первый матч против Ворсклы. Нам бы хотелось видеть опытного футболиста в опорной зоне. Витенчуком я доволен, но нужны равноценные замены. Это хорошо, что мы так чемпионат прошли, но тем не менее. Мы могли бы усиливать игру, поэтому хотелось бы еще одного-двух опытных футболистов увидеть в составе.

– По Селезневу ходит много слухов…
– Нет, давайте по Селезневу я вообще ничего не буду говорить.

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Источник FanDay
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