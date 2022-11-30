Шаран отказался говорить о будущем Селезнева в Минае

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал, кто нужен команде зимой.

– Опытные футболисты нам нужны, в каждую линию. У нас сейчас из опытных только вратарь Бандура, защитник Немчанинов и нападающий Коломоец. Да и то, к большому сожалению, он получил травму и не смог доиграть свой первый матч против Ворсклы. Нам бы хотелось видеть опытного футболиста в опорной зоне. Витенчуком я доволен, но нужны равноценные замены. Это хорошо, что мы так чемпионат прошли, но тем не менее. Мы могли бы усиливать игру, поэтому хотелось бы еще одного-двух опытных футболистов увидеть в составе.

– По Селезневу ходит много слухов…

– Нет, давайте по Селезневу я вообще ничего не буду говорить.