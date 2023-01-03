Англия03 января 2023, 20:25 | Обновлено 03 января 2023, 20:59
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ФОТО. Он будет играть в Челси. Юный украинец познакомился со звездами клуба
Иван Струк ранее подписал контракт с лондонской командой
03 января 2023, 20:25 | Обновлено 03 января 2023, 20:59
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15-летний украинской футболист Иван Струк поделился фото со звездами лондонского футбольного клуба «Челси» на своей странице в Instagram.
Юный украинец опубликовал фотографии с Тьяго Силвой, Эдуаром Менди, Мэйсоном Маунтом и другими игроками «синих».
Отметим, что в декабре 2022 года Иван подписал контракт с лондонцами на 2 года после просмотра. К слову, Струк играет на позиции полузащитника.
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кажется 1975 года рождения. за Тернополь играл, да по области.