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Англия
03 января 2023, 20:25 | Обновлено 03 января 2023, 20:59
2130
3

ФОТО. Он будет играть в Челси. Юный украинец познакомился со звездами клуба

Иван Струк ранее подписал контракт с лондонской командой

03 января 2023, 20:25 | Обновлено 03 января 2023, 20:59
2130
3
ФОТО. Он будет играть в Челси. Юный украинец познакомился со звездами клуба
Instagram

15-летний украинской футболист Иван Струк поделился фото со звездами лондонского футбольного клуба «Челси» на своей странице в Instagram.

Юный украинец опубликовал фотографии с Тьяго Силвой, Эдуаром Менди, Мэйсоном Маунтом и другими игроками «синих».

Отметим, что в декабре 2022 года Иван подписал контракт с лондонцами на 2 года после просмотра. К слову, Струк играет на позиции полузащитника.

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Тьяго Силва Эдуар Менди Мэйсон Маунт Иван Струк Челси фото lifestyle
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Володимир Підвірний
Молодчинка. Українці себе і у футболі прославляють. Дай Боже Мудрику вирватись від чорних в Арсенал, так з часом і цей хлопчина заграє. Все у твоїх руках і ногах. 
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+1
Gargantua
помню был такой Струк. звезд с неба не хватал.
кажется 1975 года рождения. за Тернополь играл, да по области.
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-1
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