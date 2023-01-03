ФОТО. Он будет играть в Челси. Юный украинец познакомился со звездами клуба

15-летний украинской футболист Иван Струк поделился фото со звездами лондонского футбольного клуба «Челси» на своей странице в Instagram.

Юный украинец опубликовал фотографии с Тьяго Силвой, Эдуаром Менди, Мэйсоном Маунтом и другими игроками «синих».

Отметим, что в декабре 2022 года Иван подписал контракт с лондонцами на 2 года после просмотра. К слову, Струк играет на позиции полузащитника.