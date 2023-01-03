После Австралии – во Францию. Стало известно, где сыграет Калинина после AO
Первая ракетка Украины выступит на турнире в Лионе
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 39) после Australian Open 2023 сыграет на турнире серии WTA 250 в Лионе (Франция).
Отметим, что турнир будет проходить на харде. Калинина является восьмой сеяной в заявке.
К слову, на этих соревнованиях также сыграет победительница Итогового турнира 2022 – Каролин Гарсия (WTA 4). Она посеяна под первым номером.
Ранее Калинина прошла квалификацию к турниру серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия), но не смогла справиться с Викторией Азаренко в 1/16 финала.
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