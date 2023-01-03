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WTA
03 января 2023, 18:35 | Обновлено 03 января 2023, 18:43
208
0

После Австралии – во Францию. Стало известно, где сыграет Калинина после AO

Первая ракетка Украины выступит на турнире в Лионе

03 января 2023, 18:35 | Обновлено 03 января 2023, 18:43
208
0
После Австралии – во Францию. Стало известно, где сыграет Калинина после AO
Twitter. Ангелина Калинина

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 39) после Australian Open 2023 сыграет на турнире серии WTA 250 в Лионе (Франция).

Отметим, что турнир будет проходить на харде. Калинина является восьмой сеяной в заявке.

К слову, на этих соревнованиях также сыграет победительница Итогового турнира 2022 – Каролин Гарсия (WTA 4). Она посеяна под первым номером.

Ранее Калинина прошла квалификацию к турниру серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия), но не смогла справиться с Викторией Азаренко в 1/16 финала.

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Ангелина Калинина WTA Лион Каролин Гарсия заявка
Источник Sport.ua
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