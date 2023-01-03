«Хочешь играть – жду тебя с нормальной прической». В Ильичевце было строго

Полузащитник луганского футбольного клуба «Заря» Вячеслав Чурко рассказал о работе под руководством известного украинского тренера Николая Павлова в мариупольском «Ильичевце»:

«У этого тренера очень сложные тренировки по физическому плану, мне было довольно непросто там. Когда Павлов кричал, то крыша на базе падала, все боялись. Дисциплина была на первом месте. Ему было все равно, что за игрок и из какой страны. Необходимо было полностью исполнять то, что он тебе говорил.

Когда я только приехал на базу, у меня была прическа ирокез. Когда в раздевалку вошел Павлов, то посмотрел на меня и сказал: «У нас в команде с такими прическами не ходят». Я понял, что придется постричься немного короче. Больше он меня по этому поводу не трогал.

Однажды в команду также приехал футболист, у которого волосы были до плеч. Павлов ему сразу: «Даю тебе час. Если хочешь играть в команде, то жду тебя в своем кабинете с нормальной прической». В тот же день у игрока уже была прическа «полубокс».

29-летний Вячеслав Чурко является воспитанником донецкого «Шахтера». Чурко был в аренде в «Ильичевце» с 2013 года по 2015 год, а также с 2017 года по 2020 год. Всего за мариупольскую команду он провел 115 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 13 голевых передач.

К слову, Чурко является игроком «Зари» с лета 2022 года.