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Италия
03 января 2023, 17:18 | Обновлено 03 января 2023, 18:15
272
0

Аллегри рассказал, когда восстановится Поль Погба

Французский хавбек залечивает травму колена

03 января 2023, 17:18 | Обновлено 03 января 2023, 18:15
272
0
Аллегри рассказал, когда восстановится Поль Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, как проходит восстановление Поля Погба после травмы колена:

«Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет. Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко», - сказал Аллегри.

Напомним, Погба не провел ни одного матча за «Ювентус» после возвращения в Турин летом 2022 года. В последний раз 29-летний хавбек выходил на поле еще 19 апреля 2022 года.

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Поль Погба Массимилиано Аллегри Ювентус травма
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