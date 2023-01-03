Аллегри рассказал, когда восстановится Поль Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, как проходит восстановление Поля Погба после травмы колена:

«Он может бегать, и сейчас колено его не беспокоит, отека тоже нет. Если так будет продолжаться и дальше, он сможет присоединиться к команде через 15-20 дней, если все пойдет гладко», - сказал Аллегри.

Напомним, Погба не провел ни одного матча за «Ювентус» после возвращения в Турин летом 2022 года. В последний раз 29-летний хавбек выходил на поле еще 19 апреля 2022 года.