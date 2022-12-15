Восстановление Погба затянется еще на месяц

Полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба понадобится еще один месяц, чтобы полностью восстановиться после травмы. Это значит, что он может пропустить первые 5-6 матчей «Ювентуса» после возобновления клубного итальянского сезона в январе.

Напомним, Погба пропустил всю первую половину сезона из-за двух травм, и не принял участие в ЧМ-2022.

Ситуация с Погба может повлиять на планы «Ювентуса» продать в январе Адриена Рабьо, чей контракт истекает в конце сезона. Из-за отсутствия Погба «Ювентус» не сможет позволить себе продажу хавбека.