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  4. Восстановление Погба затянется еще на месяц
Италия
15 декабря 2022, 14:17 |
101
0

Восстановление Погба затянется еще на месяц

Французский хавбек еще не восстановился после травмы

15 декабря 2022, 14:17 |
101
0
Восстановление Погба затянется еще на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба понадобится еще один месяц, чтобы полностью восстановиться после травмы. Это значит, что он может пропустить первые 5-6 матчей «Ювентуса» после возобновления клубного итальянского сезона в январе.

Напомним, Погба пропустил всю первую половину сезона из-за двух травм, и не принял участие в ЧМ-2022.

Ситуация с Погба может повлиять на планы «Ювентуса» продать в январе Адриена Рабьо, чей контракт истекает в конце сезона. Из-за отсутствия Погба «Ювентус» не сможет позволить себе продажу хавбека.

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Источник Calciomercato
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