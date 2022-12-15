Восстановление Погба затянется еще на месяц
Французский хавбек еще не восстановился после травмы
Полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба понадобится еще один месяц, чтобы полностью восстановиться после травмы. Это значит, что он может пропустить первые 5-6 матчей «Ювентуса» после возобновления клубного итальянского сезона в январе.
Напомним, Погба пропустил всю первую половину сезона из-за двух травм, и не принял участие в ЧМ-2022.
Ситуация с Погба может повлиять на планы «Ювентуса» продать в январе Адриена Рабьо, чей контракт истекает в конце сезона. Из-за отсутствия Погба «Ювентус» не сможет позволить себе продажу хавбека.
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