Агент: Погба пропустит ЧМ-2022 в Катаре
Хавбек не успеет восстановиться
Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба не поможет своей национальной сборной на предстоящем чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщила агент игрока Рафаэла Пимента.
«После вчерашних и сегодняшних медицинских тестов очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции [на колене]. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила Пимента.
29-летний Поль Погба не так давно восстановился после операции на колене, которую он перенес в начале сезона. После этого он получил повреждение мышц бедра.
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