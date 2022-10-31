Агент: Погба пропустит ЧМ-2022 в Катаре

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба не поможет своей национальной сборной на предстоящем чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщила агент игрока Рафаэла Пимента.

«После вчерашних и сегодняшних медицинских тестов очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции [на колене]. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила Пимента.

29-летний Поль Погба не так давно восстановился после операции на колене, которую он перенес в начале сезона. После этого он получил повреждение мышц бедра.