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Чемпионат мира
31 октября 2022, 18:39 | Обновлено 31 октября 2022, 18:48
747
0

Агент: Погба пропустит ЧМ-2022 в Катаре

Хавбек не успеет восстановиться

31 октября 2022, 18:39 | Обновлено 31 октября 2022, 18:48
747
0
Агент: Погба пропустит ЧМ-2022 в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба не поможет своей национальной сборной на предстоящем чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре в ноябре-декабре этого года. Об этом сообщила агент игрока Рафаэла Пимента.

«После вчерашних и сегодняшних медицинских тестов очень больно сообщать, что Полю Погба все еще требуется реабилитация после операции [на колене]. По этой причине Поль не сможет присоединиться к сборной Франции в Катаре», – заявила Пимента.

29-летний Поль Погба не так давно восстановился после операции на колене, которую он перенес в начале сезона. После этого он получил повреждение мышц бедра.

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ЧМ-2022 по футболу Поль Погба сборная Франции по футболу
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Источник RMC Sport
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