Что случилось? Погба рискует пропустить чемпионат мира 2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира в Катаре из-за новой травмы.

Француз, восстанавливавшийся после операции на колене, перенесенной в начале сезона, получил повреждение мышц бедра. По прогнозам, из-за новой травмы Погба пропустит не менее 10 дней.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ранее заявил, что не включит в заявку на турнир никого, кто не будет готов сыграть в первом матче французов на турнире – против сборной Австралии, который состоится 22 ноября. 9 ноября Дешам должен объявить заявку трехцветных на ЧМ-2022.