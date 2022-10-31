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Чемпионат мира
31 октября 2022, 12:13 | Обновлено 31 октября 2022, 12:27
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0

Что случилось? Погба рискует пропустить чемпионат мира 2022

Хавбек сборной Франции снова травмирован

31 октября 2022, 12:13 | Обновлено 31 октября 2022, 12:27
120
0
Что случилось? Погба рискует пропустить чемпионат мира 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба рискует пропустить чемпионат мира в Катаре из-за новой травмы.

Француз, восстанавливавшийся после операции на колене, перенесенной в начале сезона, получил повреждение мышц бедра. По прогнозам, из-за новой травмы Погба пропустит не менее 10 дней.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ранее заявил, что не включит в заявку на турнир никого, кто не будет готов сыграть в первом матче французов на турнире – против сборной Австралии, который состоится 22 ноября. 9 ноября Дешам должен объявить заявку трехцветных на ЧМ-2022.

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Источник Gazzetta dello Sport
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