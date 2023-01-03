Англия03 января 2023, 16:44 |
292
0
Манчестер Юнайтед сделал предложение по Ольмо
Испанский хавбек может продолжить карьеру в АПЛ
03 января 2023, 16:44 |
292
0
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «РБ Лейпциг» по поводу трансфера атакующего полузащитника Дани Ольмо. Об этом сообщают хорватские СМИ.
Финансовые подробности предложения «Манчестер Юнайтед» не известны. Трансферная стоимость 24-летнего испанца оценивается в 40 миллионов евро.
Контракт Ольмо с «РБ Лейцпиг» рассчитан до лета 2024 года, немецкий клуб хочет это соглашение продлить. В нынешнем сезоне на счету Ольмо 3 гола и 4 ассиста в 14 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 января 2023, 12:20 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Футбол | 03 января 2023, 10:36 8
Сделка близка к завершению
Футбол | 02.01.2023, 19:47
Футбол | 02.01.2023, 16:30
Футбол | 02.01.2023, 19:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.01.2023, 21:48 8
03.01.2023, 06:25 29
01.01.2023, 21:15
02.01.2023, 22:46 2
01.01.2023, 23:01 22
01.01.2023, 22:04 4
01.01.2023, 21:39 1
03.01.2023, 05:40