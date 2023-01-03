Манчестер Юнайтед сделал предложение по Ольмо

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «РБ Лейпциг» по поводу трансфера атакующего полузащитника Дани Ольмо. Об этом сообщают хорватские СМИ.

Финансовые подробности предложения «Манчестер Юнайтед» не известны. Трансферная стоимость 24-летнего испанца оценивается в 40 миллионов евро.

Контракт Ольмо с «РБ Лейцпиг» рассчитан до лета 2024 года, немецкий клуб хочет это соглашение продлить. В нынешнем сезоне на счету Ольмо 3 гола и 4 ассиста в 14 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.