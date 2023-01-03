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  4. Манчестер Юнайтед сделал предложение по Ольмо
Англия
03 января 2023, 16:44 |
292
0

Манчестер Юнайтед сделал предложение по Ольмо

Испанский хавбек может продолжить карьеру в АПЛ

03 января 2023, 16:44 |
292
0
Манчестер Юнайтед сделал предложение по Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «РБ Лейпциг» по поводу трансфера атакующего полузащитника Дани Ольмо. Об этом сообщают хорватские СМИ.

Финансовые подробности предложения «Манчестер Юнайтед» не известны. Трансферная стоимость 24-летнего испанца оценивается в 40 миллионов евро.

Контракт Ольмо с «РБ Лейцпиг» рассчитан до лета 2024 года, немецкий клуб хочет это соглашение продлить. В нынешнем сезоне на счету Ольмо 3 гола и 4 ассиста в 14 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Дани Ольмо РБ Лейпциг трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
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