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Германия
12 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:16
266
0

У Лейпцига далеко идущие планы в отношении испанца Ольмо

«Быки» не намерены терять полузащитника

12 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:16
266
0
У Лейпцига далеко идущие планы в отношении испанца Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Немецкий клуб РБ «Лейпциг» рассчитывает продлить соглашение с полузащитником Дани Ольмо. В этом признался спортивный директор «быков» Макс Эберль.

«Мы продолжим переговоры. Конечно же, этот вопрос стоит на повестке дня», — заявил Эберль.

Действующий договор 24-летнего испанца Ольмо с РБ «Лейпциг» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Дани Ольмо во всех турнирах 14 матчей за «РБ Лейпциг», в которых он забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник Kicker
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