Германия12 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:16
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У Лейпцига далеко идущие планы в отношении испанца Ольмо
«Быки» не намерены терять полузащитника
12 декабря 2022, 13:16 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:16
266
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Немецкий клуб РБ «Лейпциг» рассчитывает продлить соглашение с полузащитником Дани Ольмо. В этом признался спортивный директор «быков» Макс Эберль.
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«Мы продолжим переговоры. Конечно же, этот вопрос стоит на повестке дня», — заявил Эберль.
Действующий договор 24-летнего испанца Ольмо с РБ «Лейпциг» рассчитан до лета 2024 года.
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В нынешнем сезоне на счету Дани Ольмо во всех турнирах 14 матчей за «РБ Лейпциг», в которых он забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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