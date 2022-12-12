У Лейпцига далеко идущие планы в отношении испанца Ольмо

Немецкий клуб РБ «Лейпциг» рассчитывает продлить соглашение с полузащитником Дани Ольмо. В этом признался спортивный директор «быков» Макс Эберль.

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«Мы продолжим переговоры. Конечно же, этот вопрос стоит на повестке дня», — заявил Эберль.

Действующий договор 24-летнего испанца Ольмо с РБ «Лейпциг» рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Дани Ольмо во всех турнирах 14 матчей за «РБ Лейпциг», в которых он забил 3 гола и сделал 4 ассиста.