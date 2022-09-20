Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаусулы не будет. РБ Лейпциг продлит контракт с Ольмо
Германия
20 сентября 2022, 14:47 |
231
0

Клаусулы не будет. РБ Лейпциг продлит контракт с Ольмо

Немецкий клуб хочет сохранить свою звезду

20 сентября 2022, 14:47 |
231
0
Клаусулы не будет. РБ Лейпциг продлит контракт с Ольмо
Getty Images/Global Images Ukraine

«РБ Лейпциг» работает над продлением контракта с ключевым полузащитником команды Дани Ольмо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года, зарплата – 5 – 5,5 миллиона евро в год. Клаусула в новом контракте не будет предусмотрена.

Нынешний контракт Ольмо с «РБ Лейпциг» действует до лета 2024 года. 24-летний испанский хавбек перешел в немецкий клуб из «Динамо» Загреб в январе 2020 года за 29 миллионов евро.

По теме:
Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:0. Видео голов и обзор матча
И дальше в пике. Лейпциг снова крупно проиграл
Интер готовит новый контракт для лидера обороны
РБ Лейпциг Дани Ольмо Николо Скира продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Николо Скиры
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»
Футбол | 20 сентября 2022, 11:33 1
Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»
Роман ЯРЕМЧУК: «У Соболя серьезная проблема, он не халтурит»

Форвард «Брюгге» – об одноклубнике, который не приехал в расположение сборной

Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Футбол | 19 сентября 2022, 17:31 10
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»
Юрий ВИРТ: «Пообщались с Довбиком, поняли друг друга»

Тренер «Вереса» прокомментировал скандальное видео

Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Футбол | 20.09.2022, 09:40
Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Главный тренер сборной Германии: «Неправильно проводить ЧМ в Катаре»
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Футбол | 19.09.2022, 18:53
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.09.2022, 09:30
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
Стало известно, сколько заработали Альварес и Головкин за третий бой
18.09.2022, 13:21 1
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Возможно, Головкин сейчас слишком стар»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Возможно, Головкин сейчас слишком стар»
18.09.2022, 11:55
Бокс
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
Бессмысленная жертва. Должен ли Петраков отдавать игроков в молодежку?
19.09.2022, 12:55 29
Футбол
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
Конец эпохи. Мбаппе лишил Месси титула самого высокооплачиваемого игрока
18.09.2022, 14:01
Футбол
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
18.09.2022, 19:04 7
Футбол
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
18.09.2022, 23:19 4
Баскетбол
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности