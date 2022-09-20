Клаусулы не будет. РБ Лейпциг продлит контракт с Ольмо

«РБ Лейпциг» работает над продлением контракта с ключевым полузащитником команды Дани Ольмо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года, зарплата – 5 – 5,5 миллиона евро в год. Клаусула в новом контракте не будет предусмотрена.

Нынешний контракт Ольмо с «РБ Лейпциг» действует до лета 2024 года. 24-летний испанский хавбек перешел в немецкий клуб из «Динамо» Загреб в январе 2020 года за 29 миллионов евро.