Клаусулы не будет. РБ Лейпциг продлит контракт с Ольмо
Немецкий клуб хочет сохранить свою звезду
«РБ Лейпциг» работает над продлением контракта с ключевым полузащитником команды Дани Ольмо. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Новый контракт будет рассчитан до лета 2027 года, зарплата – 5 – 5,5 миллиона евро в год. Клаусула в новом контракте не будет предусмотрена.
Нынешний контракт Ольмо с «РБ Лейпциг» действует до лета 2024 года. 24-летний испанский хавбек перешел в немецкий клуб из «Динамо» Загреб в январе 2020 года за 29 миллионов евро.
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