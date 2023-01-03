Италия03 января 2023, 15:26 |
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Спортдир Ромы: «Ожидаем, что Моуриньо останется»
Тиагу Пинту – о будущем главного тренера команды
03 января 2023, 15:26 |
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Директор «Ромы» Тиагу Пинту считает, что главный тренер команды Жозе Моуриньо не покинет Рим ради работы со сборной Португалии:
«Моуринью постоянно связывают с работой в сборной Португалии, это не в первый раз. Конечно, мы ожидаем, что Жозе останется на своей должности в «Роме», - заявил Пинту.
Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Моуриньо отклонил предложение сборной Португалии.
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