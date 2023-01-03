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  4. Спортдир Ромы: «Ожидаем, что Моуриньо останется»
Италия
03 января 2023, 15:26 |
64
0

Спортдир Ромы: «Ожидаем, что Моуриньо останется»

Тиагу Пинту – о будущем главного тренера команды

03 января 2023, 15:26 |
64
0
Спортдир Ромы: «Ожидаем, что Моуриньо останется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Директор «Ромы» Тиагу Пинту считает, что главный тренер команды Жозе Моуриньо не покинет Рим ради работы со сборной Португалии:

«Моуринью постоянно связывают с работой в сборной Португалии, это не в первый раз. Конечно, мы ожидаем, что Жозе останется на своей должности в «Роме», - заявил Пинту.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Моуриньо отклонил предложение сборной Португалии.

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Жозе Моуриньо Тьягу Пинту Рома Рим сборная Португалии по футболу
Источник La Gazzetta dello Sport
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