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  4. Милан улучшил предложение по контракту Рафаэлу Леау
Италия
03 января 2023, 14:42 |
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Милан улучшил предложение по контракту Рафаэлу Леау

Чемпионы Италии хотят сохранить португальца

03 января 2023, 14:42 |
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Милан улучшил предложение по контракту Рафаэлу Леау
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

«Милан» продолжает работать над продлением контракта Рафаэла Леау. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, чемпионы Италии улучшили свое предложение по зарплате до 7 миллионов евро в год.

Сам Леау хочет остаться в «Милане». В последние дни его представители постоянно находились на связи с клубом. Нынешнее соглашение действует до лета 2024 года.

Кроме Леау, «Милан» также работает над продлением контрактов с хавбеком Исмаэлем Беннасером и форвардом Оливье Жиру.

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Милан Рафаэл Леау продление контракта Джанлука Ди Марцио
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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