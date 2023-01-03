Милан улучшил предложение по контракту Рафаэлу Леау

«Милан» продолжает работать над продлением контракта Рафаэла Леау. По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, чемпионы Италии улучшили свое предложение по зарплате до 7 миллионов евро в год.

Сам Леау хочет остаться в «Милане». В последние дни его представители постоянно находились на связи с клубом. Нынешнее соглашение действует до лета 2024 года.

Кроме Леау, «Милан» также работает над продлением контрактов с хавбеком Исмаэлем Беннасером и форвардом Оливье Жиру.