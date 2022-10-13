Милан готовит новый контракт для Рафаэла Леау

В последнее время ряд европейских топ-клубов проявляет интерес к лидеру атак «Милана» Рафаэлу Леау. «ПСЖ» готов отдать за 23-летнего португальца 150 миллионов евро.

«Милан» в свою очередь хочет сохранить Леау. «Россонери» готовы предложить форварду 5-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро в год. Нынешнее соглашение действует до лета 2024 года.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет решить вопрос с контрактом Леау до старта ЧМ-2022. В нынешнем сезоне на счету Леау 4 гола и 7 ассистов в 12 матчах во всех турнирах.