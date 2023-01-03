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Украина. Премьер лига
03 января 2023, 13:59 | Обновлено 03 января 2023, 14:21
2234
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»

Футбольный эксперт уверен, что тренером нужно было назначать Юрия Гуру

03 января 2023, 13:59 | Обновлено 03 января 2023, 14:21
2234
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»
КУБЛО. Виктор Леоненко

Экс-игрок «Динамо» и футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение Сергея Ковальца на пост главного тренера «Ингульца».

«Балдею от президента «Ингульца» (Александр Поворознюк - прим.), честно говоря. Зачем Серега Ковалец? Ничего ему плохого не желал и не желаю, но почему не взять Гуру? Тут переезжать даже не надо. Половину можно забрать в «Ингулец» и результат уже по сути обеспечен. Не то, чтобы остаться в УПЛ, а результат. Ну ладно, это уже вопрос к президенту, а у меня очень много вопросов к президентам», – сказал Леоненко.

Отметим, что «Александрия» прекратила сотрудничество с Юрием Гурой в середине декабря.

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Сергей Ковалец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Виктор Леоненко Юрий Гура
Источник FanDay
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Gargantua
от Поворознюка сейчас вся страна балдеет.
новый народный герой. плоть от плоти так сказать.
не удивлюсь если будущий президент.
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