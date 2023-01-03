Виктор ЛЕОНЕНКО: «Балдею от Поворознюка. Зачем Ковалец?»

Экс-игрок «Динамо» и футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал назначение Сергея Ковальца на пост главного тренера «Ингульца».



«Балдею от президента «Ингульца» (Александр Поворознюк - прим.), честно говоря. Зачем Серега Ковалец? Ничего ему плохого не желал и не желаю, но почему не взять Гуру? Тут переезжать даже не надо. Половину можно забрать в «Ингулец» и результат уже по сути обеспечен. Не то, чтобы остаться в УПЛ, а результат. Ну ладно, это уже вопрос к президенту, а у меня очень много вопросов к президентам», – сказал Леоненко.



Отметим, что «Александрия» прекратила сотрудничество с Юрием Гурой в середине декабря.