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ATP
03 января 2023, 15:55 | Обновлено 03 января 2023, 15:58
144
0

Стали известны все участники плей-офф United Cup

«Финалы городов» состоятся 4 января

03 января 2023, 15:55 | Обновлено 03 января 2023, 15:58
144
0
Стали известны все участники плей-офф United Cup
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

На командном турнире United Cup стали известны все победители на групповом этапе. Две последних группы выиграли команды Польши (Брисбен) и Хорватия (Перт).

В плей-офф вышли шесть команд, которые в так называемых «финалах городов» разыграют четыре путевки в полуфинал. В следующую стадию пробьются три победителя матчевых встреч и лучшая из проигравших команд.

United Cup. Финалы городов

Брисбен
Италия – Польша

Сидней
Великобритания – США

Перт
Греция – Хорватия

Финалы городов состоятся 4 января.

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Источник Sport.ua
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