Стали известны все участники плей-офф United Cup

На командном турнире United Cup стали известны все победители на групповом этапе. Две последних группы выиграли команды Польши (Брисбен) и Хорватия (Перт).



В плей-офф вышли шесть команд, которые в так называемых «финалах городов» разыграют четыре путевки в полуфинал. В следующую стадию пробьются три победителя матчевых встреч и лучшая из проигравших команд.

United Cup. Финалы городов

Брисбен

Италия – Польша

Сидней

Великобритания – США

Перт

Греция – Хорватия

Финалы городов состоятся 4 января.