ATP03 января 2023, 15:55 | Обновлено 03 января 2023, 15:58
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Стали известны все участники плей-офф United Cup
«Финалы городов» состоятся 4 января
03 января 2023, 15:55 | Обновлено 03 января 2023, 15:58
144
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На командном турнире United Cup стали известны все победители на групповом этапе. Две последних группы выиграли команды Польши (Брисбен) и Хорватия (Перт).
В плей-офф вышли шесть команд, которые в так называемых «финалах городов» разыграют четыре путевки в полуфинал. В следующую стадию пробьются три победителя матчевых встреч и лучшая из проигравших команд.
United Cup. Финалы городов
Брисбен
Италия – Польша
Сидней
Великобритания – США
Перт
Греция – Хорватия
Финалы городов состоятся 4 января.
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