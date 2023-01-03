ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь, российские и белорусские игроки смогут играть везде»

Бывший лидер мирового тенниса Новак Джокович высказался о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон.

– На днях Даниил Медведев заявил, что надеется сыграть на Уимблдоне. Хотите ли вы, чтобы каждый игрок мог играть на каждом турнире Grand Slam?

– Конечно, конечно, абсолютно. Надеюсь, он и другие российские, белорусские игроки смогут играть повсюду, – сказал Джокович.

Отметим, что Джоковича в прошлом году депортировали из Австралии, не дав ему сыграть на Australian Open, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.