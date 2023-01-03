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  4. ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь, российские и белорусские игроки смогут играть везде»
ATP
03 января 2023, 12:56 | Обновлено 03 января 2023, 12:57
346
3

ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь, российские и белорусские игроки смогут играть везде»

Пятая ракетка мира поддержал коллег

03 января 2023, 12:56 | Обновлено 03 января 2023, 12:57
346
3
ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь, российские и белорусские игроки смогут играть везде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового тенниса Новак Джокович высказался о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон.

– На днях Даниил Медведев заявил, что надеется сыграть на Уимблдоне. Хотите ли вы, чтобы каждый игрок мог играть на каждом турнире Grand Slam?
– Конечно, конечно, абсолютно. Надеюсь, он и другие российские, белорусские игроки смогут играть повсюду, – сказал Джокович.

Отметим, что Джоковича в прошлом году депортировали из Австралии, не дав ему сыграть на Australian Open, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.

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Источник ASAP text
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Комментарии 3
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Alex196
Очень сомнительно .россия признана террористическим государством. не слышал чтобы террористы убивающие мирных людей выступали в соревнованиях
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+1
Andrey_1992
хай сходить нахер цей серб
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0
west-ukr5555
Тупа сербська ганчірка.
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0
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