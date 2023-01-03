ДЖОКОВИЧ: «Надеюсь, российские и белорусские игроки смогут играть везде»
Пятая ракетка мира поддержал коллег
Бывший лидер мирового тенниса Новак Джокович высказался о недопуске россиян и белорусов на Уимблдон.
– На днях Даниил Медведев заявил, что надеется сыграть на Уимблдоне. Хотите ли вы, чтобы каждый игрок мог играть на каждом турнире Grand Slam?
– Конечно, конечно, абсолютно. Надеюсь, он и другие российские, белорусские игроки смогут играть повсюду, – сказал Джокович.
Отметим, что Джоковича в прошлом году депортировали из Австралии, не дав ему сыграть на Australian Open, поскольку он не смог доказать, что имеет право на освобождение от вакцинации.
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