Англия03 января 2023, 11:59 | Обновлено 03 января 2023, 12:05
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Коди ГАКПО: «Думал, что продолжу карьеру в Манчестер Юнайтед»
Новичок «Ливерпуля» – о том, где мог оказаться летом
03 января 2023, 11:59 | Обновлено 03 января 2023, 12:05
114
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Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо поведал о том, что рассчитывал перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
«Минувшее лето было непростым для меня. Я хотел обрести покой, но это было трудно. Думал, что продолжу карьеру в «МЮ», однако по итогу сделка не состоялась. Потом об интересе сообщил «Лидс», но у меня возникло много сомнений по этому варианту, и я решил отказаться», - сказал Гакпо.
В этом сезоне Коди сыграл 24 матча за ПСВ, отметившись 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
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