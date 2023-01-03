Коди ГАКПО: «Думал, что продолжу карьеру в Манчестер Юнайтед»

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо поведал о том, что рассчитывал перебраться в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

«Минувшее лето было непростым для меня. Я хотел обрести покой, но это было трудно. Думал, что продолжу карьеру в «МЮ», однако по итогу сделка не состоялась. Потом об интересе сообщил «Лидс», но у меня возникло много сомнений по этому варианту, и я решил отказаться», - сказал Гакпо.

В этом сезоне Коди сыграл 24 матча за ПСВ, отметившись 13 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.