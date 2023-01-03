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Испания
03 января 2023, 12:12 | Обновлено 03 января 2023, 12:13
454
0

Провел год без клуба. Экс-защитник Динамо перешел в испанский Луго

Александар Пантич никак не может надолго найти себе пристанище

03 января 2023, 12:12 | Обновлено 03 января 2023, 12:13
454
0
Провел год без клуба. Экс-защитник Динамо перешел в испанский Луго
cdlugo.com

30-летний сербский экс-центрбек «Динамо» Александар Пантич продолжит карьеру в Испании.

О подписании контракта с Пантичем на правах свободного агента объявил «Луго». Срок действия соглашения – до конца текущего сезона.

Примечательно, что с января минувшего года Пантич был без клуба. Крайней командой серба был польский «Заглембе» из Любина, где он отыграл всего три с половиной месяца.

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Источник ФК Луго
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