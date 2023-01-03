Испания03 января 2023, 12:12 | Обновлено 03 января 2023, 12:13
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Провел год без клуба. Экс-защитник Динамо перешел в испанский Луго
Александар Пантич никак не может надолго найти себе пристанище
03 января 2023, 12:12 | Обновлено 03 января 2023, 12:13
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30-летний сербский экс-центрбек «Динамо» Александар Пантич продолжит карьеру в Испании.
О подписании контракта с Пантичем на правах свободного агента объявил «Луго». Срок действия соглашения – до конца текущего сезона.
Примечательно, что с января минувшего года Пантич был без клуба. Крайней командой серба был польский «Заглембе» из Любина, где он отыграл всего три с половиной месяца.
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