Провел год без клуба. Экс-защитник Динамо перешел в испанский Луго

30-летний сербский экс-центрбек «Динамо» Александар Пантич продолжит карьеру в Испании.

О подписании контракта с Пантичем на правах свободного агента объявил «Луго». Срок действия соглашения – до конца текущего сезона.

Примечательно, что с января минувшего года Пантич был без клуба. Крайней командой серба был польский «Заглембе» из Любина, где он отыграл всего три с половиной месяца.