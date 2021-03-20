ПАНТИЧ: «У Динамо ужасная структура, но там я подписал отличный контракт»

А еще сербский защитник признался, что не собирался выкладываться в матчах за «бело-синих»

  • 20.03.2021 11:33
  • 2439 просмотров
  • 7 комментариев
ПАНТИЧ: «У Динамо ужасная структура, но там я подписал отличный контракт»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Пантич

Бывший центральный защитник «Динамо» Александар Пантич прокомментировал результат дуэли киевской команды с еще одним его прежним коллективом – испанским «Вильярреалом» - в 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, что «Вильярреал» - один из фаворитов на победу в Лиге Европы. Когда я играл там, то был очень молод, но это отличный клуб. Работа с непростым тренером, как Марселино, в такой профессиональной структуре заставила меня сильно вырасти в профессиональном и человеческом планах».

«У киевского «Динамо» ужасная структура. Я подписал там отличный контракт, но никогда не чувствовал себя хорошо в спортивном плане. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отношения с тренером (Сергеем Ребровым) не складывались. Я пробыл в Украине два года, потому что думал, что это лучший вариант для моего будущего, но я знал, что не собираюсь выкладываться. Трансфер в «Кадис» не состоялся из-за травм. Другие варианты уехать тоже были, но экономически они оказывались крайне далекими от тех условий, что я имел в «Динамо», - сказал Пантич.

В настоящий момент 28-летний Пантич играет на правах аренды из «Доксы» за АЕЛ. Всего на счету защитника 21 матч в текущем розыгрыше чемпионата Кипра.

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Источник — Marca

(13 голосов)

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Комментарии
    seregka1991
    online
      seregka1991, 20.03.2021 12:00
    +1
    Я пробув в Україні два роки, тому що думав, що це кращий варіант для мого майбутнього, але я знав, що не збираюся викладатися.
    Так и играло. На памяти все матчи бокопорил жутко.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.03.2021 11:58
    +1
    Лузер...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.03.2021 11:58
    +1
    вот говно! профессионал, называется...
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.03.2021 11:48
    +5
    смішно,коли обскубаний півень вдає з себе орла...
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 20.03.2021 11:47
    +4
    грав би він за Олімпік чи Минай, - тоді хай би говорив щось про інфраструктуру... ноунейм - чергове досягнення селекції ДК. Розвів Сурка на гроші, 2-3 раза вийшов на поле... Зараз Дуелунд обрав схожу тактику.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 11:47
    +9
    Серб, это синоним проститутки.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.03.2021 11:43
    +11
    І чим ти хвалишся придурок? Не викладався? І де ти тепер? Чого досягнув? Ідіот.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.03.2021 11:43
    +11
    І чим ти хвалишся придурок? Не викладався? І де ти тепер? Чого досягнув? Ідіот.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 20.03.2021 11:47
    +9
    Серб, это синоним проститутки.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 20.03.2021 11:48
    +5
    смішно,коли обскубаний півень вдає з себе орла...
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 20.03.2021 11:47
    +4
    грав би він за Олімпік чи Минай, - тоді хай би говорив щось про інфраструктуру... ноунейм - чергове досягнення селекції ДК. Розвів Сурка на гроші, 2-3 раза вийшов на поле... Зараз Дуелунд обрав схожу тактику.
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 20.03.2021 12:00
    +1
    Я пробув в Україні два роки, тому що думав, що це кращий варіант для мого майбутнього, але я знав, що не збираюся викладатися.
    Так и играло. На памяти все матчи бокопорил жутко.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 20.03.2021 11:58
    +1
    Лузер...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.03.2021 11:58
    +1
    вот говно! профессионал, называется...
    Ссылка
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