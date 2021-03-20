ПАНТИЧ: «У Динамо ужасная структура, но там я подписал отличный контракт»

Бывший центральный защитник «Динамо» Александар Пантич прокомментировал результат дуэли киевской команды с еще одним его прежним коллективом – испанским «Вильярреалом» - в 1/8 финала Лиги Европы.

«Думаю, что «Вильярреал» - один из фаворитов на победу в Лиге Европы. Когда я играл там, то был очень молод, но это отличный клуб. Работа с непростым тренером, как Марселино, в такой профессиональной структуре заставила меня сильно вырасти в профессиональном и человеческом планах».

«У киевского «Динамо» ужасная структура. Я подписал там отличный контракт, но никогда не чувствовал себя хорошо в спортивном плане. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но отношения с тренером (Сергеем Ребровым) не складывались. Я пробыл в Украине два года, потому что думал, что это лучший вариант для моего будущего, но я знал, что не собираюсь выкладываться. Трансфер в «Кадис» не состоялся из-за травм. Другие варианты уехать тоже были, но экономически они оказывались крайне далекими от тех условий, что я имел в «Динамо», - сказал Пантич.

В настоящий момент 28-летний Пантич играет на правах аренды из «Доксы» за АЕЛ. Всего на счету защитника 21 матч в текущем розыгрыше чемпионата Кипра.