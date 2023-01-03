Джокович победно вернулся в Австралию после депортации

Сербский теннисист Новак Джокович победно вернулся на Австралийский континент после прошлогодней депортации.



В первом круге турнира ATP 250 в Аделаиде бывший лидер мирового рейтинга обыграл Констана Лестьенна из Франции (№65 ATP).



Аделаида. Первый круг

Новак Джокович (Сербия) – Констан Лестьенн (Франция) – 6:3, 6:2



Отметим, что Новак выиграл в Австралии 30-й матч подряд.



Во втором круге Джокович сыграет с еще одним французом – Кентеном Алисом.