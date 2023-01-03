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ATP
03 января 2023, 10:02 | Обновлено 03 января 2023, 10:03
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0

Джокович победно вернулся в Австралию после депортации

Новак выиграл стартовый матч в Аделаиде

03 января 2023, 10:02 | Обновлено 03 января 2023, 10:03
101
0
Джокович победно вернулся в Австралию после депортации
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович победно вернулся на Австралийский континент после прошлогодней депортации.

В первом круге турнира ATP 250 в Аделаиде бывший лидер мирового рейтинга обыграл Констана Лестьенна из Франции (№65 ATP).

Аделаида. Первый круг
Новак Джокович (Сербия) – Констан Лестьенн (Франция) – 6:3, 6:2

Отметим, что Новак выиграл в Австралии 30-й матч подряд.

Во втором круге Джокович сыграет с еще одним французом – Кентеном Алисом.

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Новак Джокович ATP Аделаида Констан Лестьенн Кентен Алис
Источник Sport.ua
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