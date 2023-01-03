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03 января 2023, 09:45 | Обновлено 03 января 2023, 09:58
176
0

Оливер КАН: «Пеле – один из немногих бессмертных нашего времени»

Легендарный вратарь – о смерти Короля футбола

03 января 2023, 09:45 | Обновлено 03 января 2023, 09:58
176
0
Оливер КАН: «Пеле – один из немногих бессмертных нашего времени»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Пеле был личностью, на счету которой более 1000 голов и многое другое: он вдохновлял поколения болельщиков по всему миру, на поле и за его пределами. Даже люди, которые никогда не видели, как он играет вживую, знают о его уникальной магии. Пеле – один из немногих бессмертных нашего времени», - сказал Кан.

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Источник Bayern & Germany
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