Форвард Металлиста отправлен в аренду в Португалию

28-летний центральный форвард «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в португальском клубе «Маритиму».

Президент португальского клуба Руй Фонтес соообщил, что колумбийский нападающий взят в аренду у харьковчан до конца сезона 2022/23.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Риаскос сначала выступал за швейцарский «Грассхоппер» (8 матчей, 1 гол), затем за саудовский «Аль-Халидж» (6 поединок, без забитых мячей), оба раза – на правах аренды.