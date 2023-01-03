Украина. Премьер лига03 января 2023, 02:23 | Обновлено 03 января 2023, 02:38
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Форвард Металлиста отправлен в аренду в Португалию
Брайан Риаскос продолжит карьеру в португальском клубе «Маритиму»
03 января 2023, 02:23 | Обновлено 03 января 2023, 02:38
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28-летний центральный форвард «Металлиста» Брайан Риаскос продолжит карьеру в португальском клубе «Маритиму».
Президент португальского клуба Руй Фонтес соообщил, что колумбийский нападающий взят в аренду у харьковчан до конца сезона 2022/23.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Риаскос сначала выступал за швейцарский «Грассхоппер» (8 матчей, 1 гол), затем за саудовский «Аль-Халидж» (6 поединок, без забитых мячей), оба раза – на правах аренды.
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