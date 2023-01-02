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Англия
02 января 2023, 23:07 | Обновлено 02 января 2023, 23:18
885
0

Ливерпуль потерпел от Брентфорда историческое поражение

Команда Юргена Клоппа оступилась в матче 19-го тура АПЛ

02 января 2023, 23:07 | Обновлено 02 января 2023, 23:18
885
0
Ливерпуль потерпел от Брентфорда историческое поражение
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» нанес визит «Брентфорду». Встреча завершилась поражением «красных» со счетом 1:3.

Мерсисайдцы проиграли «шмелям» впервые за более чем 84 года. В последний раз «Брентфорд» обыгрывал «Ливерпуль» 19 ноября 1938 года – 2:1. После той игры соперники встречались друг с другом восемь раз. «Красные» выиграли в шести матчах, а два раза команды разошлись миром.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Брентфорд
Источник Premier League
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