Ливерпуль потерпел от Брентфорда историческое поражение

В понедельник, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» нанес визит «Брентфорду». Встреча завершилась поражением «красных» со счетом 1:3.

Мерсисайдцы проиграли «шмелям» впервые за более чем 84 года. В последний раз «Брентфорд» обыгрывал «Ливерпуль» 19 ноября 1938 года – 2:1. После той игры соперники встречались друг с другом восемь раз. «Красные» выиграли в шести матчах, а два раза команды разошлись миром.