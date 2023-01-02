Англия02 января 2023, 23:07 | Обновлено 02 января 2023, 23:18
885
0
Ливерпуль потерпел от Брентфорда историческое поражение
Команда Юргена Клоппа оступилась в матче 19-го тура АПЛ
02 января 2023, 23:07 | Обновлено 02 января 2023, 23:18
885
0
В понедельник, 2 января, в рамках 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» нанес визит «Брентфорду». Встреча завершилась поражением «красных» со счетом 1:3.
Мерсисайдцы проиграли «шмелям» впервые за более чем 84 года. В последний раз «Брентфорд» обыгрывал «Ливерпуль» 19 ноября 1938 года – 2:1. После той игры соперники встречались друг с другом восемь раз. «Красные» выиграли в шести матчах, а два раза команды разошлись миром.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 02 января 2023, 06:30 8
Главные новости за 1 января на Sport.ua
Футбол | 02 января 2023, 16:30 14
Ответа «Шахтера» пока нет
Футбол | 02.01.2023, 20:39
Футбол | 02.01.2023, 22:12
Футбол | 02.01.2023, 10:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2023, 18:40
02.01.2023, 11:50 11
Футбол
01.01.2023, 12:17 9
01.01.2023, 12:59 27
01.01.2023, 15:50 27
01.01.2023, 19:45 20
01.01.2023, 23:01 21