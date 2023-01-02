Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда сборной Франции

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркуса Тюрама. Кроме того, 25-летним французом активно интересуются «Интер» и мюнхенская «Бавария».

Тюрама на «Олд Траффоррд» хочет видеть Эрик тен Хаг. Сообщается, что «МЮ» хотел заполучить игрока бесплатно следующим летом. Но поскольку в борьбу за игрока включился «Интер», манкунианцы попробуют выкупить контракт француза в январское трансферное окно.

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