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Англия
02 января 2023, 22:44 | Обновлено 02 января 2023, 22:48
146
0

Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда сборной Франции

«Красные дьяволы» фавориты в борьбе за Маркуса Тюрама

02 января 2023, 22:44 | Обновлено 02 января 2023, 22:48
146
0
Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за нападающего менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Франции Маркуса Тюрама. Кроме того, 25-летним французом активно интересуются «Интер» и мюнхенская «Бавария».

Тюрама на «Олд Траффоррд» хочет видеть Эрик тен Хаг. Сообщается, что «МЮ» хотел заполучить игрока бесплатно следующим летом. Но поскольку в борьбу за игрока включился «Интер», манкунианцы попробуют выкупить контракт француза в январское трансферное окно.

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Маркус Тюрам Манчестер Юнайтед
Источник Get Italian Football News
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