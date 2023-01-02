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Испания
02 января 2023, 21:00 | Обновлено 02 января 2023, 21:02
231
0

Валенсия надолго осталась без хавбека, арендованного у Барселоны

Из строя выбыл Нико Гонсалес

02 января 2023, 21:00 | Обновлено 02 января 2023, 21:02
231
0
Валенсия надолго осталась без хавбека, арендованного у Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Гонсалес

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес, который на правах аренды играет за «Валенсию», надолго выбыл из строя. 20-летний игрок пропустит не меньше трех месяцев из-за перелома кости стопы.

Из-за проблем с пятой плюсневой костью левой стопы Гонсалеса ждет операция. На восстановление после вмешательство понадобится от трех месяцев.

Нико Гонсалес получил травму в матче «Валенсии» с «Вильярреалом» (1:2), который состоялся 31 декабря. Он был заменен на 79-й минуте.

Нико в нынешнем сезоне забил один гол в 13 матчах чемпионата Испании. «Валенсия» арендовала Гонсалеса до лета 2023 года.

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травмы Нико Гонсалес Валенсия Барселона - Алавес
Источник AS
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