Испания31 декабря 2022, 20:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:17
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Вильярреал - Валенсия – 2:1. Награда за волю. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
31 декабря 2022, 20:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:17
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В субботу, 31 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» принял на своем поле «Валенсию».
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Игра завершилась волевой победой хозяев – 2:1. Гостям не помогло то, что они усилиями Эдинсона Кавани первыми в матче добились успеха.
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