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Испания
31 декабря 2022, 20:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:17
43
0

Вильярреал - Валенсия – 2:1. Награда за волю. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

31 декабря 2022, 20:12 | Обновлено 31 декабря 2022, 20:17
43
0
Вильярреал - Валенсия – 2:1. Награда за волю. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» принял на своем поле «Валенсию».

Игра завершилась волевой победой хозяев – 2:1. Гостям не помогло то, что они усилиями Эдинсона Кавани первыми в матче добились успеха.

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Ла Лига видео голов и обзор Вильярреал Валенсия Эдинсон Кавани чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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