Вильярреал - Валенсия – 2:1. Награда за волю. Видео голов и обзор матча

В субботу, 31 декабря, в матче 15-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» принял на своем поле «Валенсию».

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Игра завершилась волевой победой хозяев – 2:1. Гостям не помогло то, что они усилиями Эдинсона Кавани первыми в матче добились успеха.