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Чемпионат Испании
Вильярреал
31.12.2022, FT 2 : 1
Валенсия
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Испания
31 декабря 2022, 19:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 19:29
196
0

Гол Кавани не помог Валенсии, Реал Сосьедад вернулся в топ-3

Завершились два матча Примеры

31 декабря 2022, 19:14 | Обновлено 31 декабря 2022, 19:29
196
0
Гол Кавани не помог Валенсии, Реал Сосьедад вернулся в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 31 декабря, «Валенсия» в рамках 15-го тура чемпионата Испании нанесла визит «Вильярреалу».

На 21-й минуте игры «летучих мышей» вперед вывел Эдинсон Кавани. Впрочем, еще до перерыва хозяева отыгрались, а под занавес матча забили и победный гол – 2:1.

В параллельной встрече «Реал Сосьедад» в родных стенах принял «Осасуну» и одержал победу со счетом 2:0.

В таблице Ла Лиги лидируют «Барселона» и «Реал», у которых по 38 очков. «Реал Сосьедад» идет третьим, имея 29 пунктов. «Вильярреал» на 7-й позиции с 24 очками. «Валенсия» занимает 10 место, имея 19 очков.

Чемпионат Испании. 15-й тур

Вильярреал – Валенсия – 2:1

Голы: Кавани, 21 (0:1). Чуквуэзе, 45 (1:1). Фойт, 89 (2:1)

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Мендес, 22 (1:0). Серлот, 64 (2:0).

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эдинсон Кавани Валенсия Реал Сосьедад Вильярреал Осасуна Вильярреал - Валенсия
Источник Sport.ua
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