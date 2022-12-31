Гол Кавани не помог Валенсии, Реал Сосьедад вернулся в топ-3

В субботу, 31 декабря, «Валенсия» в рамках 15-го тура чемпионата Испании нанесла визит «Вильярреалу».

На 21-й минуте игры «летучих мышей» вперед вывел Эдинсон Кавани. Впрочем, еще до перерыва хозяева отыгрались, а под занавес матча забили и победный гол – 2:1.

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В параллельной встрече «Реал Сосьедад» в родных стенах принял «Осасуну» и одержал победу со счетом 2:0.

В таблице Ла Лиги лидируют «Барселона» и «Реал», у которых по 38 очков. «Реал Сосьедад» идет третьим, имея 29 пунктов. «Вильярреал» на 7-й позиции с 24 очками. «Валенсия» занимает 10 место, имея 19 очков.

Чемпионат Испании. 15-й тур

Вильярреал – Валенсия – 2:1

Голы: Кавани, 21 (0:1). Чуквуэзе, 45 (1:1). Фойт, 89 (2:1)

Реал Сосьедад – Осасуна – 2:0

Голы: Мендес, 22 (1:0). Серлот, 64 (2:0).