Реал близок к продлению контракта с Модричем

«Реал» находится в шаге от продления контракта с ключевым полузащитником команды Лукой Модричем. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущее соглашение с 37-летним хорватом действует до конца нынешнего сезона. Новый контракт будет рассчитан еще на год – до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что Модрич отказался присоединиться к Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Хорват, который выступает за «Реал» с 2012 года, хочет завершить карьеру именно в Мадриде.