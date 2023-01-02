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  4. Реал близок к продлению контракта с Модричем
Испания
02 января 2023, 20:51 |
207
0

Реал близок к продлению контракта с Модричем

Хорватский хавбек останется в клубе еще на год

02 января 2023, 20:51 |
207
0
Реал близок к продлению контракта с Модричем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

«Реал» находится в шаге от продления контракта с ключевым полузащитником команды Лукой Модричем. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущее соглашение с 37-летним хорватом действует до конца нынешнего сезона. Новый контракт будет рассчитан еще на год – до лета 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что Модрич отказался присоединиться к Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Хорват, который выступает за «Реал» с 2012 года, хочет завершить карьеру именно в Мадриде.

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Реал Мадрид Лука Модрич продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
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