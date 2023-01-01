Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Лука Модрич продолжит играть за «Реал» Мадрид
Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Мадрид и обладатель ЗМ-2018 хорват Лука Модрич останется в Испании еще минимум на год.
Дело в том, что саудовский клуб «Аль-Наср», который ранее подписал Криштиану Роналду, и «Интер» Майами предлагали Модричу контракт. Однако игрок ответил отказом.
К слову, контракт 37-летнего футболиста с «Реалом» истекает в конце текущего сезона.
Интересно, что Модрич и Роналду вместе играли за королевский клуб с 2012 по 2018 год.
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