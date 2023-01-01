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  4. Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Испания
01 января 2023, 21:15 |
2629
0

Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании

Лука Модрич продолжит играть за «Реал» Мадрид

01 января 2023, 21:15 |
2629
0
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Twitter. Лука Модрич и Криштиану Роналду

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал» Мадрид и обладатель ЗМ-2018 хорват Лука Модрич останется в Испании еще минимум на год.

Дело в том, что саудовский клуб «Аль-Наср», который ранее подписал Криштиану Роналду, и «Интер» Майами предлагали Модричу контракт. Однако игрок ответил отказом.

К слову, контракт 37-летнего футболиста с «Реалом» истекает в конце текущего сезона.

Интересно, что Модрич и Роналду вместе играли за королевский клуб с 2012 по 2018 год.

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Лука Модрич Криштиану Роналду трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Marca
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