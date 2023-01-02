Аталанта может заменить Гасперини. Известны условия, есть кандидат

Руководство клуба «Аталанта» из Бергамо рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. На такой шаг в клубе могут пойти, если команда по итогам нынешнего сезона-2022/2023 не сможет пробиться в еврокубки.

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Контракт Гасперини с «богиней» рассчитан до лета 2024 года. Если в «Аталанте» решатся пойти на тренерскую рокировку, то вероятным кандидатом взамен Джан Пьеро Гасперини называется бывший наставник «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что французский «Марсель» рассчитывает пополнить свои ряды украинским хавбеком «Аталанты» Русланом Малиновским. Провансальцы хотят взять его в аренду с обязательством выкупа.

«Аталанта» в настоящий момент занимает шестое место в таблице Серии А, проиграв три последних матча. 4 января «богиню» ждет встреч со «Специей».