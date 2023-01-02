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Испания
02 января 2023, 19:56 | Обновлено 02 января 2023, 19:58
982
0

Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной

«Бело-синие» недовольны

02 января 2023, 19:56 | Обновлено 02 января 2023, 19:58
982
0
Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски (слева)

Клуб «Эспаньол» официально уведомил о том, что начал процедуру оспаривания результата матча 15-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:1), который состоялся 31 декабря.

Каталонцы отправили письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Они апеллируют на то, что за «Барселону» играл Роберт Левандовски, имевший трехматчевую дисквалификацию.

Как известно, центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации Левандовски, в результате чего поляк смог принять участие в игре против «Эспаньола». Роберт во встрече 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) получил красную карточку, из-за чего затем был дисквалифицирован на три игры. Суд отменил санкцию до завершения разбирательства по делу.

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Эспаньол Барселона Барселона - Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Эспаньол
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