Эспаньол оспаривает результат матча с Барселоной

Клуб «Эспаньол» официально уведомил о том, что начал процедуру оспаривания результата матча 15-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (1:1), который состоялся 31 декабря.

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Каталонцы отправили письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF). Они апеллируют на то, что за «Барселону» играл Роберт Левандовски, имевший трехматчевую дисквалификацию.

Как известно, центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации Левандовски, в результате чего поляк смог принять участие в игре против «Эспаньола». Роберт во встрече 14-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2) получил красную карточку, из-за чего затем был дисквалифицирован на три игры. Суд отменил санкцию до завершения разбирательства по делу.