ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория оформила второй трансфер за день

«Сампдория» официально сообщила о подписании центрального защитника «Удинезе» Брама Нуйтинка. Детали сделки не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего нидерландца 8 матчей за «Удинезе» во всех турнирах. Трансферная стоимость Нуйтинка оценивается в 2 миллиона евро.

Это уже второе подписание «Сампдории» за первый день зимнего трансферного окна. Ранее генуэзский клуб арендовал у «Аталанты» форварда Сэма Ламмерса. Свой следующий матч «Сампдория» проведет 4 января против «Сассуоло».