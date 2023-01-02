ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория оформила второй трансфер за день
Генуэзский клуб подписал Брама Нуйтинка из «Удинезе»
«Сампдория» официально сообщила о подписании центрального защитника «Удинезе» Брама Нуйтинка. Детали сделки не сообщаются.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего нидерландца 8 матчей за «Удинезе» во всех турнирах. Трансферная стоимость Нуйтинка оценивается в 2 миллиона евро.
Это уже второе подписание «Сампдории» за первый день зимнего трансферного окна. Ранее генуэзский клуб арендовал у «Аталанты» форварда Сэма Ламмерса. Свой следующий матч «Сампдория» проведет 4 января против «Сассуоло».
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