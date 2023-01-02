Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория оформила второй трансфер за день
Италия
02 января 2023, 18:30 | Обновлено 02 января 2023, 19:36
1090
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория оформила второй трансфер за день

Генуэзский клуб подписал Брама Нуйтинка из «Удинезе»

02 января 2023, 18:30 | Обновлено 02 января 2023, 19:36
1090
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сампдория оформила второй трансфер за день
ФК Сампдория. Брам Нуйтинк

«Сампдория» официально сообщила о подписании центрального защитника «Удинезе» Брама Нуйтинка. Детали сделки не сообщаются.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего нидерландца 8 матчей за «Удинезе» во всех турнирах. Трансферная стоимость Нуйтинка оценивается в 2 миллиона евро.

Это уже второе подписание «Сампдории» за первый день зимнего трансферного окна. Ранее генуэзский клуб арендовал у «Аталанты» форварда Сэма Ламмерса. Свой следующий матч «Сампдория» проведет 4 января против «Сассуоло».

По теме:
Даром не нужен. Интернасьонал отказался от услуг экс-форварда Шахтера
Марсель хочет арендовать Малиновского с обязательством выкупа
Александрия может арендовать форварда Шахтера
Сампдория Удинезе Брам Нуйтинк трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Сампдория
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Футбол | 01 января 2023, 21:15 0
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании

Лука Модрич продолжит играть за «Реал» Мадрид

Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Футбол | 01 января 2023, 23:44 3
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции
Мбаппе – не тот без Месси и Неймара? ПСЖ уступил конкуренту во Франции

1 января состоялись 6 матчей 17-го тура Лиги 1

ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Футбол | 02.01.2023, 14:27
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
ВИДЕО. Гвардиола про борьбу с Арсеналом за трофей АПЛ
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Футбол | 01.01.2023, 22:40
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Футбол | 02.01.2023, 11:50
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
Фэйлы 2022 года. 8 историй, которыми украинский спорт не может гордиться
01.01.2023, 13:50 6
Другие виды
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
01.01.2023, 12:59 27
Теннис
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
01.01.2023, 21:39 1
Футбол
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
01.01.2023, 18:40
Футбол
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
01.01.2023, 19:29 1
Война
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
Источник: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом, ждет решение клубов
01.01.2023, 16:52 30
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2023, 07:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности