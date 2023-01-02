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  4. Аталанта отдала форварда в аренду в Сампдорию
Италия
02 января 2023, 16:18 |
418
0

Аталанта отдала форварда в аренду в Сампдорию

Сэм Ламмерс перебирается в Геную

02 января 2023, 16:18 |
418
0
Аталанта отдала форварда в аренду в Сампдорию
ФК Сампдория

«Сампдория» официально сообщила о подписании форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса. Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Первую половину нынешнего сезона Ламмерс провел в аренде в другом клубе Серии А – «Эмполи». На счету 25-летнего бельгийца 1 гол и 1 ассист в 14 матчах Серии А.

Ранее сообщалось о том, что «Аталанта» отклонила предложение «Марселя» по трансферу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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Сампдория Сэм Ламмерс Аталанта аренда игрока трансферы трансферы Серии A
Источник ФК Сампдория
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