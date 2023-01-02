ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа – вне заявки Реала на матч Кубка Испании

Завтра, 3 января «Реал» в 1/16 финала Кубка Испании сыграет с «Касареньо». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа, как и анонсировалось, не вошел в заявку «Реала» на матч. В основе команды Карло Анчелотти завтра, скорее всего, выйдет украинец Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин провел уже 6 матчей за «Реал» во всех турнирах.