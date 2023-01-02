Анчелотти подтвердил, что Куртуа не сыграет в ближайшем матче Кубка Испании

В основном составе «Реала» на матч Кубка Испании против команды «Касереньо» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.



Наставник «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Карим Бензема, Тони Кроос, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди в этой встрече не сыграют. Все остальные поедут на матч.



В нынешнем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.



Кубковая игра состоится 3 января.