Анчелотти подтвердил, что Куртуа не сыграет в ближайшем матче Кубка Испании
Андрей Лунин во вторник проведет первый поединок в новом календарном году
В основном составе «Реала» на матч Кубка Испании против команды «Касереньо» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
Наставник «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Карим Бензема, Тони Кроос, Давид Алаба, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди в этой встрече не сыграют. Все остальные поедут на матч.
В нынешнем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.
Кубковая игра состоится 3 января.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий не обращает внимания на критику
За Матеуса Мартинса «горняки» летом 2021 года предлагали 7 миллионов евро