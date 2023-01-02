Шанс для Лунина. Реал даст Куртуа отдохнуть в Кубке Испании
Новая возможность для украинского вратаря
По информации испанских СМИ, в основном составе «Реала» на матч Кубка Испании против команды «Касереньо» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.
Ранее наставник Карло Анчелотти и так обычно отдавал украинцу кубковые встречи, а сейчас основной вратарь Тибо Куртуа должен получить дополнительный отдых.
В нынешнем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.
Кубковая игра состоится 3 января.
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