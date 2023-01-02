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  4. Шанс для Лунина. Реал даст Куртуа отдохнуть в Кубке Испании
Испания
02 января 2023, 10:55 |
843
2

Шанс для Лунина. Реал даст Куртуа отдохнуть в Кубке Испании

Новая возможность для украинского вратаря

02 января 2023, 10:55 |
843
2
Шанс для Лунина. Реал даст Куртуа отдохнуть в Кубке Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, в основном составе «Реала» на матч Кубка Испании против команды «Касереньо» выйдет украинский вратарь Андрей Лунин.

Ранее наставник Карло Анчелотти и так обычно отдавал украинцу кубковые встречи, а сейчас основной вратарь Тибо Куртуа должен получить дополнительный отдых.

В нынешнем сезоне Лунин из-за травмы Куртуа успел провести четыре матча в чемпионате Испании и две встречи в Лиге чемпионов.

Кубковая игра состоится 3 января.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа Кубок Испании по футболу
Источник AS
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donnerwetter
Шанс получить премию за "боевые" часы.
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Alex196
Лунина которого уже на этом сайте раз десять обменяли и отправили куда-то на кубок ставят в рамку таки Реала 
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