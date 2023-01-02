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Италия
02 января 2023, 17:15 |
345
0

Ключевой хавбек Интера получил травму

Марцело Брозович пропустит ближайшие матчи команды

02 января 2023, 17:15 |
345
0
Ключевой хавбек Интера получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Ключевой полузащитник «Интера» Марцело Брозович получил травму. У него микроразрыв мышц бедра левой ноги.

Брозович пропустит примерно две недели. 30-летний хорват точно не сыграет в важном матче Серии А против «Наполи» 4 января. Его возвращение ожидается либо в матче Серии А против «Вероны» (14 января), либо в матче за Суперкубок Италии против «Милана» (18 января).

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах. Осенью прошлого года хавбек уже перенес одну травму бедра.

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Марцело Брозович Интер Милан травма
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