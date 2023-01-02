Ключевой хавбек Интера получил травму

Ключевой полузащитник «Интера» Марцело Брозович получил травму. У него микроразрыв мышц бедра левой ноги.

Брозович пропустит примерно две недели. 30-летний хорват точно не сыграет в важном матче Серии А против «Наполи» 4 января. Его возвращение ожидается либо в матче Серии А против «Вероны» (14 января), либо в матче за Суперкубок Италии против «Милана» (18 января).

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах. Осенью прошлого года хавбек уже перенес одну травму бедра.