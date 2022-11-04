Лидер Интера восстановился после травмы

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович восстановился после травмы бедра, которую получил в конце сентября в составе сборной Хорватии. Сегодня 29-летний хавбек впервые ппосле травмы тренировался в общей группе.

Брозович попадет в заявке «Интера» на воскресный матч Серии А против «Ювентуса». При этом главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вряд ли рискнет выпустить Брозовича с первых минут.

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.