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Италия
04 ноября 2022, 17:54 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:24
186
0

Лидер Интера восстановился после травмы

Марцело Брозович снова работает в общей группе

04 ноября 2022, 17:54 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:24
186
0
Лидер Интера восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович восстановился после травмы бедра, которую получил в конце сентября в составе сборной Хорватии. Сегодня 29-летний хавбек впервые ппосле травмы тренировался в общей группе.

Брозович попадет в заявке «Интера» на воскресный матч Серии А против «Ювентуса». При этом главный тренер «Интера» Симоне Индзаги вряд ли рискнет выпустить Брозовича с первых минут.

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Источник Sky Sport Italia
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