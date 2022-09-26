Лидер Интера выбыл на 3-4 недели

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович получил травму во вчерашнем матче сборной Хорватии в Лиге наций против Австрии (победа 3:1). Он был заменен уже на 18-й минуте.

У Брозовича повреждение мышц бедра, есть подозрение на разрыв. По прогнозам врачей, 29-летний хавбек пропустит 3-4 недели.

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.