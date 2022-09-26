Италия26 сентября 2022, 16:28 |
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Лидер Интера выбыл на 3-4 недели
Марцело Брозович получил травму в сборной Хорватии
26 сентября 2022, 16:28 |
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Полузащитник «Интера» Марцело Брозович получил травму во вчерашнем матче сборной Хорватии в Лиге наций против Австрии (победа 3:1). Он был заменен уже на 18-й минуте.
У Брозовича повреждение мышц бедра, есть подозрение на разрыв. По прогнозам врачей, 29-летний хавбек пропустит 3-4 недели.
В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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