Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Интера выбыл на 3-4 недели
Италия
26 сентября 2022, 16:28 |
158
0

Лидер Интера выбыл на 3-4 недели

Марцело Брозович получил травму в сборной Хорватии

26 сентября 2022, 16:28 |
158
0
Лидер Интера выбыл на 3-4 недели
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович получил травму во вчерашнем матче сборной Хорватии в Лиге наций против Австрии (победа 3:1). Он был заменен уже на 18-й минуте.

У Брозовича повреждение мышц бедра, есть подозрение на разрыв. По прогнозам врачей, 29-летний хавбек пропустит 3-4 недели.

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола в 9 матчах за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
Ральф РАНГНИК: «Забей мы второй мяч, победа была бы за нами»
Левандовски может увеличить лазарет Барселоны после матчей сборных
Модрич обновил возрастной рекорд сборной Хорватии
Интер Милан Марцело Брозович сборная Хорватии по футболу травма травма бедра
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАЛИНОВСКИЙ: «Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане»
Футбол | 26 сентября 2022, 12:00 5
МАЛИНОВСКИЙ: «Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане»
МАЛИНОВСКИЙ: «Очень важно выдержать 90 минут в физическом плане»

Украинский футболист поделился ожиданиями от матча с Шотландией

ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию
Футбол | 26 сентября 2022, 14:21 0
ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию
ВИДЕО. Модрич удивляет, Фареры шокируют Турцию, ставим на Англию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге
Футбол | 25.09.2022, 20:57
Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге
Покер Гармаша. Динамо разгромило свою юношескую команду в спарринге
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 26.09.2022, 04:20
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Футбол | 25.09.2022, 21:54
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Сидорчук покинул расположение сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
24.09.2022, 17:53 56
Футбол
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
ВИДЕО. Дацик нокаутировал Емельяненко за 13 сек. Алкоголь и спорт не дружат
25.09.2022, 07:23
Бокс
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
ВИДЕО. С овертаймом. Реал и Барселона разыграли Суперкубок Испании
25.09.2022, 22:55
Баскетбол
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
25.09.2022, 01:40 7
Бокс
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
25.09.2022, 06:00
Футбол
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
25.09.2022, 00:55 2
Футбол
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
24.09.2022, 23:40 10
Футбол
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
ВИДЕО. Мейвезер выиграл нокаутом у Асакуры
25.09.2022, 09:36 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности