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02 января 2023, 17:07 |
385
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Тьерри АНРИ: «Король мертв, но вечен»

Легенда «Арсенала» – о смерти Короля футбола

02 января 2023, 17:07 |
385
0
Тьерри АНРИ: «Король мертв, но вечен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Это очень грустно. Король мертв, но вечен. Пока существует футбол, пока есть чемпионат мира, мы всегда будем говорить о Пеле. Он источник вдохновения для многих поколений, и так будет до конца времен.

В день его смерти все мы были бразильцами. Пеле очень многое значит для футбола. Но некоторые легенды не умирают. Спасибо тебе за все», - сказал Анри.

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