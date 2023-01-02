Тьерри АНРИ: «Король мертв, но вечен»

Бывший чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри попрощался с 82-летним Королем футбола Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Это очень грустно. Король мертв, но вечен. Пока существует футбол, пока есть чемпионат мира, мы всегда будем говорить о Пеле. Он источник вдохновения для многих поколений, и так будет до конца времен.

В день его смерти все мы были бразильцами. Пеле очень многое значит для футбола. Но некоторые легенды не умирают. Спасибо тебе за все», - сказал Анри.