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  4. Хави лишил игроков Барселоны выходного дня 1 января
Испания
02 января 2023, 14:48 | Обновлено 02 января 2023, 14:50
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Хави лишил игроков Барселоны выходного дня 1 января

Санкции от главного тренера после ничьей с «Эспаньолом»

02 января 2023, 14:48 | Обновлено 02 января 2023, 14:50
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Хави лишил игроков Барселоны выходного дня 1 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави, раздосадованный ничьей команды в матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (1:1) решил наказать игроков за потерю очков.

42-летний специалист лишил футболистов выходного дня 1 января. Вместо этого игроков «Барсы» обязали прийти на внеплановую тренировку.

Следующий матч «Барселона» проведет 4 января – каталонцы на выезде сыграют с «Интерсити» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

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Хави Барселона Эспаньол
Источник Sport.es
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Правильно. Красава Хаві
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