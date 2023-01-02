Хави лишил игроков Барселоны выходного дня 1 января

Главный тренер «Барселоны» Хави, раздосадованный ничьей команды в матче 15-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (1:1) решил наказать игроков за потерю очков.

42-летний специалист лишил футболистов выходного дня 1 января. Вместо этого игроков «Барсы» обязали прийти на внеплановую тренировку.

Следующий матч «Барселона» проведет 4 января – каталонцы на выезде сыграют с «Интерсити» в рамках 1/16 финала Кубка Испании.