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  4. Худший старт сезона в карьере. Надаль начал год с двух поражений подряд
ATP
02 января 2023, 14:26 |
338
0

Худший старт сезона в карьере. Надаль начал год с двух поражений подряд

Пока что Рафа не может вернуть былую форму

02 января 2023, 14:26 |
338
0
Худший старт сезона в карьере. Надаль начал год с двух поражений подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль и Алекс де Минаур

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл австралийцу Алексу де Минауру в рамках United Cup.

Для второй ракетки мира это шестое поражение в семи последних матчах. Новый сезон Рафа начал с двух поражений подряд, в его карьере еще не было такого плохого старта.

United Cup. Групповой этап
Рафаэль Надаль (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 1:6, 5:7.

Отметим, что после травмы мышц живота на Уимблдоне у Надаля семь поражений в 11 матчах.

16 января стартует Открытый чемпионата Австралии, где Рафаэлю нужно защищать титул.

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Рафаэль Надаль United Cup Алекс де Минаур
Источник Sport.ua
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