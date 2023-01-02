Худший старт сезона в карьере. Надаль начал год с двух поражений подряд
Пока что Рафа не может вернуть былую форму
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл австралийцу Алексу де Минауру в рамках United Cup.
Для второй ракетки мира это шестое поражение в семи последних матчах. Новый сезон Рафа начал с двух поражений подряд, в его карьере еще не было такого плохого старта.
United Cup. Групповой этап
Рафаэль Надаль (Испания) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:3, 1:6, 5:7.
Отметим, что после травмы мышц живота на Уимблдоне у Надаля семь поражений в 11 матчах.
16 января стартует Открытый чемпионата Австралии, где Рафаэлю нужно защищать титул.
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