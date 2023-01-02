Окружение Роналду: Криштиану жалел об уходе из Реала в Ювентус

Криштиану Роналду никогда не был так счастлив в «Ювентуса», как в «Реале». Об этот рассказали в окружении португальского футболиста.



Сообщается, что Роналду в Турине не понравилось изначально. У него были месяцы, когда он чувствовал себя очень плохо и сожалел о том, что подписал контракт с «Ювентусом».



Более того, что Криштиану почти не общался со своими товарищами по команде. Отсутствие взаимопонимания отразилось на матчах плей-офф Лиги чемпионов: вылеты от «Аякса», «Лиона» и «Порту».



Отметим, что Роналду сыграл за Старую Синьору 134 матча, в которых забил 101 гол.

Ранее сообщалось, что после чемпионата мира 2022 года Криштиану Роналду до последнего ждал предложения от «Реала».