Окружение Роналду: Криштиану жалел об уходе из Реала в Ювентус
Криштиану в Турине не понравилось
Криштиану Роналду никогда не был так счастлив в «Ювентуса», как в «Реале». Об этот рассказали в окружении португальского футболиста.
Сообщается, что Роналду в Турине не понравилось изначально. У него были месяцы, когда он чувствовал себя очень плохо и сожалел о том, что подписал контракт с «Ювентусом».
Более того, что Криштиану почти не общался со своими товарищами по команде. Отсутствие взаимопонимания отразилось на матчах плей-офф Лиги чемпионов: вылеты от «Аякса», «Лиона» и «Порту».
Отметим, что Роналду сыграл за Старую Синьору 134 матча, в которых забил 101 гол.
Ранее сообщалось, что после чемпионата мира 2022 года Криштиану Роналду до последнего ждал предложения от «Реала».
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Ювентус - це ФІАТ, це сімейство Аньєлі. Італійська еліта вона більш корумпована, менш вихована, навіть дещо кримінальна.
Плюс багато що залежить від головного тренера. Ювентус за часів Марчело Ліппі та Ювентус за часів Аллегрі, Саррі та Пірло - це різні за аурою команди. Чи Наполі за часів Гаттузо і зараз зі Спальєтті - це суттєво різні за мікрокліматом команди. Або порівняйте Динамо Лобановського та Динамо Михайличенко-Демьяненко.
В Італії футбол - економічно брудніший та корумпованіший ніж в Іспанії (особливо це видно у нижчих лігах), бо там в Італії суспільство та люди більш корумповані та мутні ніж в Іспанії.
Найбільш розвинені ліги зараз - це Німеччина та Англія, бо там люди більш розвинені та освічені.