Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала

После чемпионата мира 2022 года в Катаре Криштиану Роналду тренировался и самостоятельно поддерживал физическую форму на базе мадридского «Реала» в Вальдебебас.

По информации испанских СМИ, Роналду до последнего ждал предложения от «Реала». Однако мадридскому клубу 37-летний ветеран оказался не нужен.

Напомним, вчера поздно вечером Роналду официально подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. По информации СМИ, Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.