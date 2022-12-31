Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
Испания
31 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:06
930
0

Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала

Португалец надеялся вернуться в мадридский клуб

31 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:06
930
0
Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

После чемпионата мира 2022 года в Катаре Криштиану Роналду тренировался и самостоятельно поддерживал физическую форму на базе мадридского «Реала» в Вальдебебас.

По информации испанских СМИ, Роналду до последнего ждал предложения от «Реала». Однако мадридскому клубу 37-летний ветеран оказался не нужен.

Напомним, вчера поздно вечером Роналду официально подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. По информации СМИ, Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

По теме:
Аль-Наср может подписать звездного форварда в пару к Роналду
Роналду может сыграть против Месси в середине января
У Роналду было большое предложение из МЛС
Криштиану Роналду Реал Мадрид Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Marca
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арабские источники: Роналду подписал контракт с Аль-Насром
Футбол | 30 декабря 2022, 20:17 19
Арабские источники: Роналду подписал контракт с Аль-Насром
Арабские источники: Роналду подписал контракт с Аль-Насром

Португалец все же переберется в Саудовскую Аравию

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31 декабря 2022, 05:32 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде

Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
Футбол | 31.12.2022, 18:12
Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
Аталанта отклонила предложение Марселя по Малиновскому
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
Футбол | 31.12.2022, 11:55
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
100-летняя мать Пеле не знает о смерти сына
Сборная Украины уступила в матче против Университета Саскачевана
Хоккей | 31.12.2022, 12:34
Сборная Украины уступила в матче против Университета Саскачевана
Сборная Украины уступила в матче против Университета Саскачевана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
МЧМ по хоккею. Канада снова забросила 11 шайб, успех США
МЧМ по хоккею. Канада снова забросила 11 шайб, успех США
30.12.2022, 12:11
Хоккей
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усику легко не будет, но Фьюри может посыпаться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Усику легко не будет, но Фьюри может посыпаться»
30.12.2022, 12:48
Бокс
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
29.12.2022, 16:50 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
ОФИЦИАЛЬНО. Криштиану Роналду – игрок Аль-Насра
30.12.2022, 23:21 51
Футбол
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
29.12.2022, 16:30 6
Бокс
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
29.12.2022, 22:41 2
Футбол
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
29.12.2022, 20:12 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности