Испания31 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:06
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Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
Португалец надеялся вернуться в мадридский клуб
31 декабря 2022, 18:05 | Обновлено 31 декабря 2022, 18:06
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После чемпионата мира 2022 года в Катаре Криштиану Роналду тренировался и самостоятельно поддерживал физическую форму на базе мадридского «Реала» в Вальдебебас.
По информации испанских СМИ, Роналду до последнего ждал предложения от «Реала». Однако мадридскому клубу 37-летний ветеран оказался не нужен.
Напомним, вчера поздно вечером Роналду официально подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. По информации СМИ, Роналду будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.
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