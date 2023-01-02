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  4. Карлос САМБРАНО: «Я больше не игрок Боки, мы сжигаем мосты»
Аргентина
02 января 2023, 12:49 |
270
2

Карлос САМБРАНО: «Я больше не игрок Боки, мы сжигаем мосты»

Защитник вновь будет искать себе новый клуб

02 января 2023, 12:49 |
270
2
Карлос САМБРАНО: «Я больше не игрок Боки, мы сжигаем мосты»
mendozatoday.com.ar. Карлос Самбрано

Бывший центрбек «Динамо» Карлос Самбрано подтвердил информацию о том, что он покидает аргентинский «Бока Хуниорс», где по дисциплинарным причинам был отстранен от работы с первой командой.

«Это было совершенно странно [перевод в дубль «Бока Хуниорс»], это меня удивило. Но такие вещи случаются в футболе. В итоге мы помирились, взаимно разорвали контракт. Я ухожу спокойно, я всегда был верен клубу.

«Аргентинская пресса всегда будет говорить, хорошо это или плохо. Они многое преувеличивают, без доказательств. Вы знаете, как все это делается. Со своей стороны я остаюсь спокойным, я всегда был верным и прямым. Я больше не игрок «Боки», мы сжигаем мосты. Положительным является то, что я ухожу чемпионом», - заявил Самбрано.

Ранее сообщалось, что 33-летний Самбрано, вероятнее всего, продолжит карьеру на родине – в Перу.

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Карлос Самбрано Бока Хуниорс трансферы
Источник Diario Mendoza Today
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Якого Динамо я нічого не зрозумів , перший раз такого чую 
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