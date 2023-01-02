Чемпионка Уимблдона. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде
Марта впервые сразится против Елены Рыбакиной
Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№21 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 500 в Аделаиде и во втором раунде сыграет против украинки Марты Костюк (№69 WTA).
В стартовом матче представительница Казахстана в трех сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№14 WTA).
Аделаида. Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан) – Даниэль Коллинс (США) – 5:7, 6:2, 6:3
Костюк и Рыбакина ранее между собой не играли. Представительница Казахстана проиграла украинкам на корте три последних матчах. В матчах WTA-тура общая статистика 3-4.
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