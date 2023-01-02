Чемпионка Уимблдона. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№21 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 500 в Аделаиде и во втором раунде сыграет против украинки Марты Костюк (№69 WTA).



В стартовом матче представительница Казахстана в трех сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№14 WTA).



Аделаида. Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан) – Даниэль Коллинс (США) – 5:7, 6:2, 6:3



Костюк и Рыбакина ранее между собой не играли. Представительница Казахстана проиграла украинкам на корте три последних матчах. В матчах WTA-тура общая статистика 3-4.