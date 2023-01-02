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WTA
02 января 2023, 12:42 |
142
0

Чемпионка Уимблдона. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде

Марта впервые сразится против Елены Рыбакиной

02 января 2023, 12:42 |
142
0
Чемпионка Уимблдона. Известна следующая соперница Костюк в Аделаиде
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (№21 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 500 в Аделаиде и во втором раунде сыграет против украинки Марты Костюк (№69 WTA).

В стартовом матче представительница Казахстана в трех сетах переиграла американку Даниэль Коллинс (№14 WTA).

Аделаида. Первый круг
Елена Рыбакина (Казахстан) – Даниэль Коллинс (США) – 5:7, 6:2, 6:3

Костюк и Рыбакина ранее между собой не играли. Представительница Казахстана проиграла украинкам на корте три последних матчах. В матчах WTA-тура общая статистика 3-4.

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Марта Костюк WTA Аделаида Елена Рыбакина Даниэль Коллинс
Источник Sport.ua
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