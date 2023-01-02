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  4. Британский эксперт: «Есть вероятность, что Мудрик в Арсенал не перейдет»
Англия
02 января 2023, 11:24 |
879
3

Британский эксперт: «Есть вероятность, что Мудрик в Арсенал не перейдет»

Украинский клуб пока стоит на своей позиции

02 января 2023, 11:24 |
879
3
Британский эксперт: «Есть вероятность, что Мудрик в Арсенал не перейдет»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный британский журналист Сэм Дин уверен, что «Арсенал» сделает все для приобретения Михаила Мудрика, но переплачивать за хавбека «Шахтера» не будет.

«Есть вероятность, что Мудрик в январе никуда не перейдет, так как «Шахтер» хочет получить очень много. Сейчас есть пропасть между позициями двух сторон. «Арсенал» пытается снизить цену. Чем дольше все это тянется и чем сильнее Мудрик показывает, что хочет перейти, тем будет больше появляться чувство, что трансфер состоится».

«Однако еще ничего не решено, ведь «Арсенал» очень часто отказывался от трансферов, если чувствовал, что сумма слишком большая. Но ясно одно: «Арсенал» хочет подписать Мудрика, а игрок хочет перейти в эту команду», — сказал Дин.

В СМИ уже появилась информация о том, что лондонцы рассматривают альтернативный вариант - вингера Жоау Фелиша.

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Источник The Telegraph
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Комментарии 3
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Alex196
Вероятно разговор идёт о фелеше .Такой игрок действительно нужен Арсеналу .Вряд-ли кто-то купит мудрика да ещё за такие деньги .Говорили начнется с 1 января трансферный период и все будут хотеть Мудрика .Ни одного 
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0
Old Т
Есть  вероятность что речь вообще не о нём.
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0
Хутин Пуйло
Вот в это поверю больше, чем в то, что Арсенал заплатит 80 лямов. А летом Мурзика будут уже за 40 отдавать
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0
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