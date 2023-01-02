Британский эксперт: «Есть вероятность, что Мудрик в Арсенал не перейдет»

Известный британский журналист Сэм Дин уверен, что «Арсенал» сделает все для приобретения Михаила Мудрика, но переплачивать за хавбека «Шахтера» не будет.

«Есть вероятность, что Мудрик в январе никуда не перейдет, так как «Шахтер» хочет получить очень много. Сейчас есть пропасть между позициями двух сторон. «Арсенал» пытается снизить цену. Чем дольше все это тянется и чем сильнее Мудрик показывает, что хочет перейти, тем будет больше появляться чувство, что трансфер состоится».

«Однако еще ничего не решено, ведь «Арсенал» очень часто отказывался от трансферов, если чувствовал, что сумма слишком большая. Но ясно одно: «Арсенал» хочет подписать Мудрика, а игрок хочет перейти в эту команду», — сказал Дин.

В СМИ уже появилась информация о том, что лондонцы рассматривают альтернативный вариант - вингера Жоау Фелиша.